Путин и Собянин дали старт первому в России кластеру электробатарей

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли в ОЭЗ «Технополис Москва» первый в стране кластер электробатарей.
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