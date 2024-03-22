Раскрыты подробности о стрельбе в «Крокус Сити Холле»

Стали известны подробности о стрельбе, которая произошла в «Крокус Сити Холле». По словам журналиста РИА Новости, в партер зала «Крокус Сити Холл» ворвались как минимум трое людей в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия.
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