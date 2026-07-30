Анжела Якубовская
Цветы русской ми...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Анжела Якубовская

1 023 подписчика

Спектакль "Маменька» на фестивале «Славянский базар в Витебске» вызвал фурор

Спектакль "Маменька» на фестивале «Славянский базар в Витебске» вызвал фурор

        Для Театра на Васильевском гастроли в Беларуси давно перестали быть просто командировкой. «Есть ощущение, что мы приезжаем сюда как домой», — признаётся исполнитель роли Порфирия Головлёва Роман Зайдуллин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии