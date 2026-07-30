Спектакль "Маменька» на фестивале «Славянский базар в Витебске» вызвал фурор

Для Театра на Васильевском гастроли в Беларуси давно перестали быть просто командировкой. «Есть ощущение, что мы приезжаем сюда как домой», — признаётся исполнитель роли Порфирия Головлёва Роман Зайдуллин.
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