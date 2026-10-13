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В Вышневолоцком округе прошли соревнования по спортивному туризму

В Вышневолоцком округе прошли соревнования по спортивному туризму

3 октября на базе оздоровительного лагеря «Чайка» Вышневолоцкого округа прошли чемпионат и первенство Тверской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, а также областные соревнования.

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