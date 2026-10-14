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Орловская епархия помогает оборудовать подземный госпиталь

Орловская епархия помогает оборудовать подземный госпиталь

Орловская епархия доставила гумгруз для медицинской роты, которая обустраивает подземный госпиталь. В посылку вошли доски и другие стройматериалы.

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