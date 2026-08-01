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Парламентская газета

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Минобороны уточнило срок выплат за ранения участникам СВО

Минобороны уточнило срок выплат за ранения участникам СВО

Приказ о внесении изменений в порядок назначения и осуществления единовременных выплат, установленных указом президента «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей», подписан министром обороны и размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

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