Минобороны уточнило срок выплат за ранения участникам СВО

Приказ о внесении изменений в порядок назначения и осуществления единовременных выплат, установленных указом президента «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей», подписан министром обороны и размещен на официальном портале опубликования правовых актов.