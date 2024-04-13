День Марии Египетской, или Марья Пустые щи 14 апреля 2024 года: традиции, приметы и поверья Анна ФедороваСогласно православному календарю, 14 апреля 2024 года отмечается день Марии Египетской, которую считают защитницей всех женщин.
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