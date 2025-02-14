Бразилия отказывается от единой валюты БРИКС и меньше рассчитывает на «могучий» доллар

Бразилия, председательствующая в БРИКС в 2025 году, не намерена продвигать идею введения общей валюты, однако ее риторика может проложить путь к снижению зависимости от доллара в мировой торговле, пишет Reuters со ссылкой на заявления трех чиновников при бразильском правительстве.
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