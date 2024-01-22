Будет разработан регламент функционирования спортивных клубов в школах

Программа Open Fun Football Schools будет и дальше развиваться в нашей стране, отмечает Noi.md. В связи с этим министр просвещения и исследований Дан Перчун провел встречу с представителями посольства Швеции в Кишиневе, Федерации футбола Молдовы, а также с директором организации CCPA в Дании Андерсом Левинсеном.