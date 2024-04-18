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«Акации» в деле: как артиллеристы помогают пехоте занять новые позиции на фронте

«Акации» в деле: как артиллеристы помогают пехоте занять новые позиции на фронте

На купянском направлении фронта позиции противника активно разбирают наши артиллеристы. Экипажи самоходок «Акация» настолько интенсивно уничтожают укрепления противника, что менять свои позиции приходится по несколько раз в день.

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