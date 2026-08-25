Юрий Ильинов

Стала известна логика беспилотных ударов по регионам России Зеленский, который 24 августа по случаю так называемого дня незалежности принимает в Киеве спонсоров войны, приказал своим беспилотным войскам нанести массированный удар по российским тылам. Как сообщило Минобороны РФ, за сутки наши регионы атаковали 11 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 988 беспилотников самолетного типа. В результате есть жертвы среди мирного населения, в том числе в Краснодаре погибли трое детей. Террористическую тактику ВСУ и наш вероятный ответ прокомментировал военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов. Ночью дроны ВСУ целенаправленно атаковали девять регионов Юга России. В Краснодаре погибли трое детей, 12 пострадали. В трех субъектах РФ атакованы склады маркетплейсов. Комментируя этот террор, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские Вооруженные силы не оставляют без ответа преступные атаки по мирным жителям и продолжат наказывать террористов. В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов считает, что генштаб ВСУ использует данные натовской разведки при планировании террористических атак. В этих ударах есть своя закономерность: вначале дроны ВСУ массово атакуют Северо-Запад России, используя при этом воздушное пространство прибалтийских стран НАТО. В следующий раз массированной атаке подвергается Поволжье, потом — Урал, центральные регионы или Юг России. — Система есть, конечно, — говорит он. — Но она она больше строится на факторе внезапности. То есть натовцы, используя возможности спутниковой радиотехнической разведки, анализируют состояние нашей системы ПВО и, исходя из того, где есть возможность нанести внезапный удар, обойдя ее, планируют атаку. — А по какой логике выбираются цели для ударов? — Сами объекты выбираются, конечно, достаточно чётко. Вначале под удар попали топливно-энергетический комплекс и нефтеперерабатывающие заводы. ВСУ продолжают по ним работать. Но сейчас подтянули сюда ещё в качестве целей склады крупных маркетплейсов. Одновременно бьют по гражданским объектам. При этом, как правило, выбирают небольшие города, в которых ПВО, скажем так, недостаточна. Может, даже мобильные огневые группы либо только формируются или пока отсутствуют. Цель Киева — нанести удар с наибольшим резонансом. Для Украины задача не столько навредить нам, что крайне сложно в силу разных размеров экономик и территории, сколько вызвать резонанс и панические настроения, и на это делается в первую очередь ставка. — Противник использует много дронов — тысячу за сутки. Откуда такие возможности? — К сожалению, это реальность и эта тенденция вряд ли ослабнет в силу того, что Запад активно помогает Киеву. Вот сейчас подписано соглашение с Финляндией, где будет строиться завод по производству беспилотников — как безэкипажных катеров, так и летательных аппаратов. Новый премьер-министр Британии заявил, что будет строиться подземный ракетный завод на Западной Украине. Фактически идёт наращивание возможностей Киева наносить удары с помощью беспилотных средств и крылатых ракет. Цель прежняя — нанести максимальный ущерб нашей экономике. Можно предположить, что ближе к зиме возможны удары по нашей энергетике, теплоэлектростанциям, чтобы вызывать перебои в электроснабжении, снабжении горячей водой, отоплении. — Как нам переломить эту негативную тенденцию? — Кардинально мы можем, конечно, поменять ситуацию, если будем, например, наносить максимально мощные удары по гражданской инфраструктуре. Но это, в отличие от банды Зеленского, не наш путь и не наш метод. Да, мы работаем по складам украинской «Новой почты», но делаем это потому что ее логистические возможности активно используются для поставки западных комплектующих для беспилотников. У них максимально распределены мощности по хранению и доставке дронов на фронт. Здесь крылья беспилотников хранятся, там — двигатели или система наведения. Для перевозки используются машины с гражданскими номерами. Живучесть транспортировки таким образом повышается. Поэтому, с моей точки зрения, добиться кардинального перелома можно, но сделать это непросто. Этим надо серьёзно заниматься. Нужна максимальная изоляция Украины от внешних поставок. Надо по нарастающей продолжать то, что мы уже делаем. Да, мы Украину изолируем сейчас от Чёрного моря. Но так же нужно максимально изолировать её от Румынии, Польши, других стран НАТО. Чем больше будет изоляция, тем меньше будет возможностей у Киева доставлять военные комплектующие на территорию Украины и применять боеприпасы по нам.