Пушков обвинил Дуду в самонадеянности из-за слов о возможной войне

Президент Польши Анджей Дуда проявляет самонадеянность и не до конца понимает, о чем говорит, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя заявление польского лидера о возможном конфликте между Россией и НАТО.
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