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Конюхов на коне пройдет 350 км в рамках экспедиции со стартом в Приморье

Конюхов на коне пройдет 350 км в рамках экспедиции со стартом в Приморье

В Приморском крае стартует третий этап конной экспедиции «По следам В. К. Арсеньева». Путешественник Федор Конюхов и другие участники преодолеют 350 километров тайги.

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