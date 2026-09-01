Детский писатель Владислав Крапивин

Автор десятков произведений для детей и подростков, создатель детской дружины «Каравелла». Книги Крапивина включены в «Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества».
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Мне очень нравятся его книги, там правда мальчишки и девчонки такие какие надо что-бы были у нас. И мамы там очень хорошие.