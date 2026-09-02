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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сейшейро про 20,4 млн в год: «Макар никогда не выиграет Кубок Стэнли, гарантирую. Дикая зарплата, 20% от потолка. Контракты Кросби и Макдэвида заключены для побед, но они уже динозавры»

Комментатор и аналитик из Торонто Сид Сейшейро заявил, что защитник «Колорадо» Кэйл Макар не выиграет Кубок Стэнли с новым контрактом.

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