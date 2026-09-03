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OilPrice

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Russia Says Oil Output Drop Is Temporary as Refineries Restart

The dip in Russian oil production is only temporary, as output is expected to recover once refineries come back online after unscheduled maintenance, Deputy Prime Minister Alexander Novak said on Thursday.

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