Встреча ветеранов ВМФ прошла в Музее Победы

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Военно-морского флота России, состоялось в Музее Победы. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, военной службы и труда вспомнили историю создания Военно-морского флота страны и легендарных моряков.
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