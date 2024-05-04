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«Даллас» прошел «Клипперс» и встретится с «Оклахомой» во 2-м раунде плей-офф НБА

Посеянный под 5-м номером техасский клуб в полуфинале Западной конференции встретится с «Оклахомой» (1).

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