"Это моя победа". Врачи из Новосибирска избавили иллюстратора от мучительного сколиоза

Спустя месяц после трехчасовой операции женщина отказалась от обезболивающих и верит, что скоро снова сможет рисовать 36‑летняя кемеровчанка Инна Гюнтер перенесла в Новосибирске операцию по коррекции сколиоза — теперь она надеется снова спокойно сидеть за рабочим столом и заниматься творчеством.