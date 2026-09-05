"Это моя победа". Врачи из Новосибирска избавили иллюстратора от мучительного сколиоза

Спустя месяц после трехчасовой операции женщина отказалась от обезболивающих и верит, что скоро снова сможет рисовать 36‑летняя кемеровчанка Инна Гюнтер перенесла в Новосибирске операцию по коррекции сколиоза — теперь она надеется снова спокойно сидеть за рабочим столом и заниматься творчеством.
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