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"Это моя победа". Врачи из Новосибирска избавили иллюстратора от мучительного сколиоза

"Это моя победа". Врачи из Новосибирска избавили иллюстратора от мучительного сколиоза

Спустя месяц после трехчасовой операции женщина отказалась от обезболивающих и верит, что скоро снова сможет рисовать 36‑летняя кемеровчанка Инна Гюнтер перенесла в Новосибирске операцию по коррекции сколиоза — теперь она надеется снова спокойно сидеть за рабочим столом и заниматься творчеством.

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