«Рискуете стать анком или токсиком»: психолог рассказала, как родителям понять своих детей

Стоило обществу привыкнуть к «кринжу» и «рофлу», как повсюду начали возникать «скуфы» и «пикми». В словаре молодежи с каждым днем появляется все больше заковыристых словечек, в которых просто так не разобраться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии