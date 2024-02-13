Военный эксперт Кошкин: ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в открытии огня на приграничной территории. Между ними после конфликта в Нагорном Карабахе сохранилась напряженность, а ее обострение выгодно третьим странам — противникам России, заявил «360» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.
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