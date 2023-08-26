Новости, события, факты

146 707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Геманов
    Как огромен внешне, так мелок внутренне!Предательство Вуч...
  • Иванов
    Вучич тот друг! Вроде огромный мужик, но как тряпка. Полное дерьмо!Предательство Вуч...
  • Алексей Тан
    ЭТИ грязные иудеи с Уолл стрит... уже ни чего другого "родить" не могут... да и в не в состоянии!... только вчерашние...Foreign Affairs: ...

Украинцы напрашиваются на ракетные удары — чудеса социологии

Украинцы напрашиваются на ракетные удары — чудеса социологии

Более 90 процентов граждан незалежной не готовы к компромиссам ради мира Светлана Гомзикова Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Юрий Кот Менее половины жителей Украины (43,3%) хотят прекращения боевых действий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх