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Якупов о соседях по номеру в «Эдмонтоне»: «Был выезд, когда 3 раза поменял. Клефбом побрился в мои вещи, потом Драйзайтль в них покопался и надел штаны»

«Расскажу вам историю о том, как в свой третий сезон в НХЛ мне за один выезд из четырех игр попалось три замечательных соседа по комнате.

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