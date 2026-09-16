Экономисты обеспокоены тем, что «пузырь искусственного интеллекта» вот-вот лопнет

Видно сразу несколько тревожных признаков — от концентрации капитализации в нескольких технологических компаниях до резкого роста выпуска акций и долгов Западная экономика может находиться на поздней стадии «инвестиционного пузыря», связанного с искусственным интеллектом, считает британская аналитическая компания Capital Economics.
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