Экономисты обеспокоены тем, что «пузырь искусственного интеллекта» вот-вот лопнет

Видно сразу несколько тревожных признаков — от концентрации капитализации в нескольких технологических компаниях до резкого роста выпуска акций и долгов Западная экономика может находиться на поздней стадии «инвестиционного пузыря», связанного с искусственным интеллектом, считает британская аналитическая компания Capital Economics.