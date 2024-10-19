Эксперт рассказал, как извлечь максимум выгоды от накопительных счетов

Накопительные счета могут стать выгодным инструментом для россиян, если открывать их в разных банках, сообщает «АиФ» со ссылкой на кандидата экономических наук и доцента кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.