Маск: Tesla Cybertruck загорелся в Лас-Вегасе из-за фейерверка или бомбы

Global Look Press/Jen Golbeck/Keystone Press Agency Электромобиль Tesla Cybertruck загорелся в Лас-Вегасе из-за взрыва, вызванного фейерверком или взрывным устройством, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
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