Алаудинов: глубина буферной зоны у границы с Украиной будет зависеть от района

Глубина буферной зоны у границы с Украиной будет зависеть от конкретного района. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа "Ахмат" Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
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