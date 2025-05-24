Алаудинов: глубина буферной зоны у границы с Украиной будет зависеть от района

Глубина буферной зоны у границы с Украиной будет зависеть от конкретного района. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа "Ахмат" Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.