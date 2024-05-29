WP: на мероприятии по сбору средств Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп во время одного из мероприятий по сбору средств заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин в случае, если бы Россия вступила в конфликт с Украиной, а Китай напал на Тайвань во время его президентства.