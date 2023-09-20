Светлов о проблемах «Адмирала»: «Самый легкий путь – сделать Серебрякова крайним. В прошлом сезоне оборона работала чище»

В 5 матчах нового сезона 27-летний голкипер потерпел 4 поражения в 5 играх при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,78 (в прошлом сезоне было 94,4% и 1,79 соответственно).
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