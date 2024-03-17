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МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра

МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра

Управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу предупреждает о предстоящем ухудшении погоды. Согласно данным Федерального гидрометеорологического центра «Северо-Западное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 марта ожидается усиление ветра до 15 м/с.

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