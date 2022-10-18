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Глава ЦБ Франции посмеялся над неудачами британских властей

Глава центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало предупредил, что правительства стран рискуют создать «порочный круг», если будут подрывать усилия регуляторов по сдерживанию инфляции, как это продемонстрировал недавний пример Великобритании.

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