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Царьград

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Удар возмездия: дипломат Мальтийского ордена стал 11-й жертвой выставки дронов под Киевом

Удар возмездия: дипломат Мальтийского ордена стал 11-й жертвой выставки дронов под Киевом

Гибель дипломата Мальтийского ордена подтвердил офис генерального прокурора Украины.В одной из киевских больниц скончался 66-летний дипломат Мальтийского ордена, получивший тяжёлые ранения во время ракетного удара по военной выставке в посёлке Капитановка Бучанского района.

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