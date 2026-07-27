Удар возмездия: дипломат Мальтийского ордена стал 11-й жертвой выставки дронов под Киевом

Гибель дипломата Мальтийского ордена подтвердил офис генерального прокурора Украины.В одной из киевских больниц скончался 66-летний дипломат Мальтийского ордена, получивший тяжёлые ранения во время ракетного удара по военной выставке в посёлке Капитановка Бучанского района.