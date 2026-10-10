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Царьград

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Суд на 90 суток остановил шахту «Октябрьская-Южная» в Ростовской области

Суд на 90 суток остановил шахту «Октябрьская-Южная» в Ростовской области

Суд приостановил на 90 суток работу угольной шахты «Октябрьская-Южная» в Ростовской области из-за нарушений промышленной безопасности, выявленных Ростехнадзором.

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