Новый Дом появился у некоммерческих общественных организаций Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников оценил возможности для работы, созданные в Доме общественных организаций, и на первом, прошедшем в день открытия, дискуссионном мероприятии обозначил и первые задачи для специалистов ДОО.
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