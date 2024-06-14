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Вечерний Новосибирск

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Новый Дом появился у некоммерческих общественных организаций Новосибирской области

Новый Дом появился у некоммерческих общественных организаций Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников оценил возможности для работы, созданные в Доме общественных организаций, и на первом, прошедшем в день открытия, дискуссионном мероприятии обозначил и первые задачи для специалистов ДОО.

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