Почему не стоит больше делать «жестов доброй воли» в СВО

Отвечая на явную оскорбительность так называемого «ультиматума Трампа» по прекращению конфликта на Украине, пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Кремль готов лишь к «равноправному, взаимоуважительному диалогу» с Вашингтоном.