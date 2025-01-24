Почему не стоит больше делать «жестов доброй воли» в СВО

Отвечая на явную оскорбительность так называемого «ультиматума Трампа» по прекращению конфликта на Украине, пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Кремль готов лишь к «равноправному, взаимоуважительному диалогу» с Вашингтоном.
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