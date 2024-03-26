Финальные выборы Р. Эрдогана и проблема исторических циклов, которая актуальна и для России

Фото с сайта ЦИК Турции31 марта в Турции пройдут очередные муниципальные выборы. Это довольно весомое событие в местной политической жизни, поскольку в Турции мало иметь контроль над центральными органами управления — необходимо иметь преимущественный контроль и над провинциальными центрами.