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Финальные выборы Р. Эрдогана и проблема исторических циклов, которая актуальна и для России

Финальные выборы Р. Эрдогана и проблема исторических циклов, которая актуальна и для России

Фото с сайта ЦИК Турции31 марта в Турции пройдут очередные муниципальные выборы. Это довольно весомое событие в местной политической жизни, поскольку в Турции мало иметь контроль над центральными органами управления — необходимо иметь преимущественный контроль и над провинциальными центрами.

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