Минобороны РФ: экипаж вертолета Ми-28НМ ликвидировал технику ВСУ

Объекты уничтожены в Курской области Экипаж российского вертолета Ми-28НМ ликвидировал бронетехнику и личный состав украинской армии в курском приграничье, сорвав ротацию подразделений, сообщили в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии