В России перестал работать «Сбербанк Онлайн». Пользователи жалуются на приложение и сайт

Российские пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн» массово сообщают о проблемах с доступом к банку как через мобильное приложение, так и через сайтСудя по данным сервиса DownDetector, больше всего жалоб на перебои в работе «Сбербанк Онлайн» поступает из Москвы и Московской области (34%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (18%), Нижегородской области (6%), Свердловской области (4%), Новосибирской области (2%) и других российских регионов.