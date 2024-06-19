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В России перестал работать «Сбербанк Онлайн». Пользователи жалуются на приложение и сайт

В России перестал работать «Сбербанк Онлайн». Пользователи жалуются на приложение и сайт

Российские пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн» массово сообщают о проблемах с доступом к банку как через мобильное приложение, так и через сайтСудя по данным сервиса DownDetector, больше всего жалоб на перебои в работе «Сбербанк Онлайн» поступает из Москвы и Московской области (34%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (18%), Нижегородской области (6%), Свердловской области (4%), Новосибирской области (2%) и других российских регионов.

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