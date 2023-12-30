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В Штатах решили отменить Трампа, СТО подняли цены, а США припасли для Украины атомную бомбу – большие итоги недели от РИА «Новый День»

В Штатах решили отменить Трампа, СТО подняли цены, а США припасли для Украины атомную бомбу – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Последняя неделя 2023 года запомнится яркими прогнозами на год грядущий. Одни эксперты говорят, что террористическую организацию «Украина» уничтожат российские войска, другие уверены, что она справиться самостоятельно – путем гражданской войны.

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