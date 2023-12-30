Последняя неделя 2023 года запомнится яркими прогнозами на год грядущий. Одни эксперты говорят, что террористическую организацию «Украина» уничтожат российские войска, другие уверены, что она справиться самостоятельно – путем гражданской войны.
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