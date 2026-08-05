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"Режим действительно помог". В Барнауле 31% жителей одобряют самозанятость

"Режим действительно помог". В Барнауле 31% жителей одобряют самозанятость

Опрошенные указали, что нередко регистрируют статус самозанятого для конкретного проекта В Барнауле 31% опрошенных одобряют самозанятость, считая ее удобной в качестве подработки, а 15% высказались против из-за низкого лимита дохода, сообщает SuperJob.

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