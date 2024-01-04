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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник сборной Казахстана Быстров: «Лучший спортсмен страны? Шавкат Рахмонов»

Защитник сборной Казахстана и «Ахмата» Марат Быстров ответил на вопрос о лучшем спортсмене страны в 2023 году.

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