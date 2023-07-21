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Тот извинилась перед Чжан Шуай за поведение в их матче в Будапеште: «У меня никогда не было намерения проявлять неуважение»

Китаянка снялась из-за панической атаки после гейма, в котором судья неверно засчитала ей аут. Шуай несколько минут пыталась оспорить решение и добилась вызова супервайзера.

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