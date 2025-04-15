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Политолог Блохин заявил, что немецкая политика переживает внутреннюю борьбу

Политолог Блохин заявил, что немецкая политика переживает внутреннюю борьбу

Политолог Константин Блохин в беседе с телеканалом ОТР прокомментировал недавнее заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus только после одобрения партнеров по НАТО.

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