Политолог Блохин заявил, что немецкая политика переживает внутреннюю борьбу

Политолог Константин Блохин в беседе с телеканалом ОТР прокомментировал недавнее заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus только после одобрения партнеров по НАТО.
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