Рогозин попросил проверить вернувшегося в Россию Фридмана на финансирование ВСУ

Сенатор от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратился к Следственному комитету с просьбой проверить вернувшегося в Россию бизнесмена Михаила Фридмана на финансирование Вооруженных сил Украины.
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