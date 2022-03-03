Daily Storm

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NHK: Япония заморозит активы четырех банков из России, включая ВТБ

NHK: Япония заморозит активы четырех банков из России, включая ВТБ

МИД страны ранее ввел санкции против президента РФ, главы МИД, а также под ограничения подпали почти 50 организаций из РоссииМинистр финансов Японии Сюнъити Судзуки предупредил, что страна намерена заморозить активы четырех российских банков.

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