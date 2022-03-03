NHK: Япония заморозит активы четырех банков из России, включая ВТБ

МИД страны ранее ввел санкции против президента РФ, главы МИД, а также под ограничения подпали почти 50 организаций из РоссииМинистр финансов Японии Сюнъити Судзуки предупредил, что страна намерена заморозить активы четырех российских банков.
МИД страны ранее ввел санкции против президента РФ, главы МИД, а также под ограничения подпали почти 50 организаций из РоссииМинистр финансов Японии Сюнъити Судзуки предупредил, что страна намерена заморозить активы четырех российских банков.
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