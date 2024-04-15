МИД Израиля потребовал от Британии и Франции ослабить Иран санкциями

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац 14 апреля во время разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном и главой МИД Франции Стефаном Сежурне призвал их ослабить Иран и ввести санкции против его ракетной программы.
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