МИД Израиля потребовал от Британии и Франции ослабить Иран санкциями

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац 14 апреля во время разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном и главой МИД Франции Стефаном Сежурне призвал их ослабить Иран и ввести санкции против его ракетной программы.