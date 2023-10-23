Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Вот дурочка-то... Решила покрасоваться, а заодно и свою "преданность" Западу продемонстрировать... А НЕ СМОТРИТСЯ ОНА...Телеграф: женщины...
  • Evgenija Palette
    Ну, кто еще возражает против слова "БЫДЛО"?...Телеграф: женщины...
  • Валера Морозов
    Думал, хоть эти умнее. Такие же дебилы.В Норвегии вспыхн...

В Мелитополе перезахоронили останки 11 советских бойцов к 80-й годовщине освобождения города

В Мелитополе перезахоронили останки 11 советских бойцов к 80-й годовщине освобождения города

Накануне 80-й годовщины освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков, которая отмечается сегодня, на месте прорыва линии Вотан в Мордвиновке, торжественно перезахоронили останки 11 советских бойцов, погибших в боях осенью 1943 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх