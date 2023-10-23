В Мелитополе перезахоронили останки 11 советских бойцов к 80-й годовщине освобождения города

Накануне 80-й годовщины освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков, которая отмечается сегодня, на месте прорыва линии Вотан в Мордвиновке, торжественно перезахоронили останки 11 советских бойцов, погибших в боях осенью 1943 года.