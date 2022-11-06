Адмирал США: скоро после разминки на Украине начнется большой кризис

Большой кризис начнется скоро после разминки на Украине, которая уже началась, заявил глава стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард 4 ноября на симпозиуме Лиги подводных лодок, сообщает The Wall Street Journal.
Большой кризис начнется скоро после разминки на Украине, которая уже началась, заявил глава стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард 4 ноября на симпозиуме Лиги подводных лодок, сообщает The Wall Street Journal.
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