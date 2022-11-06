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Адмирал США: скоро после разминки на Украине начнется большой кризис

Адмирал США: скоро после разминки на Украине начнется большой кризис

Большой кризис начнется скоро после разминки на Украине, которая уже началась, заявил глава стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард 4 ноября на симпозиуме Лиги подводных лодок, сообщает The Wall Street Journal.

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