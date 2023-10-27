CNN: итальянская падающая башня Гаризенда рискует упасть окончательно

Вокруг знаменитой падающей башни Гаризенда в Болонье перекрыты улицы, а к самому строению не подпускают туристов – под произведением зодчих XIII века начал проседать грунт и Гаризенда может окончательно упасть в самое ближайшее время.
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