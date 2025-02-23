Анализ японской иены: грядущие данные по инфляции и розничным продажам в Токио отразятся на USD/JPY

Ключевые моменты в материале от FX Empire: USD/JPY падает на 1,3% на фоне роста ставок на повышение процентной ставки Банка Японии; трейдеры следят за ключевыми экономическими данными Японии в поисках подсказок относительно следующего шага политики Банка Японии.
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